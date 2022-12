Condividi su...

BRINDISI – Nuova impermeabilizzazione per l’asilo comunale Modigliani al quartiere Sant’Elia dopo i problemi che avevo portato alla chiusura per il crollo avvenuto ad inizio novembre tra preoccupazioni e polemiche. Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza e la verifica dei singoli pannelli della controsoffittatura, e la sostituzione di quelli ammalorati che hanno permesso la riapertura del plesso. Un momento di festa per famiglie e bambini accolti dagli educatori con musica e palloncini. L’intervento ha comportato dei giorni in più rispetto a quelli previsti inizialmente a causa della pioggia ma la riapertura è finalmente arrivata.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts