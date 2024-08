Brindisi, reunion tra compagni di classe della San Lorenzo e maestra 50 anni dopo

“Scusa ciao ti ho trovato su Facebook, sono Giovanni, eravamo compagni di classe delle elementari”. Questo il messaggio inviato ai primi compagni ritrovati su Facebook. Chi non c’era sui social e’ stato rintracciato grazie all’aiuto di amici di amici, con il passa parola.

Nel giro di qualche giorno e’ nato il gruppo su whatsapp a cui si aggiungevank nomi in un vortice di emozioni e ricordi.

Anna Maria ha suggerito l’elenco dei nomi, quelli dell’appello di ogni mattina.

L’appello richiedeva una maestra, così viene contattata anche la docente di allora (oggi nota cultrice di studi e ricerche su tessuti antichi), Maria Pia Pettinau che, 50 anni fa insieme alla compianta maestra Guglielmi, inaugurava uno dei primi cicli scolastici a “tempo pieno” in Puglia, con la sezione B della scuola San Lorenzo da Brindisi.

Ed ecco concordato giorno ed ora, l’8 agosto. Ragazzi ci vediamo al “locale di Anna Maria, una compagna di class che generalmente sta dietro le quinte a cucinare, ma quella sera siederà con noi”.

E’ stata una serata allegra, piena di ricordi, dove e’stato portato anche un giornalino di classe ormai ingiallito dal tempo ma gelosamente conservato da Rita che contiene nomi e articoli scritti da tutti i compagni, che Angela l’ingegnere ha prontamente scannerizzato in pdf e mandato nel gruppo.

E qualcuno ha portato un lavoretto fatto dalla classe 50 anni fa per la festa del papà, un bassorilievo in rame. Ebbene sì, con la maestra Maria Pia si facevano cose pazzesche, avvenieristiche per l’epoca.

Si e’ ballato, cantato, ricordato e chi non ha potuto partecipare e’ stato raggiunto da una video chiamata! Quei bambini di allora, oggi mamme, nonne, avvocati, tecnici, direttori di aziende, professori si sono ritrovati promettendo di rivedersi, ma non fra altri 50 anni, anche alla presenza di chi non ha potuto esserci e sicuri di riuscire a rintracciare anche chi ancora non e’ stato “trovato”. All’appello (e in foto) della classe 5 B della scuola San Lorenzo da Brindisi la maestra Maria Pia Pettinau erano presenti:Annamaria Spagnolo, Giovanni Ammirabile, Paola Vitale, Angela Perrino, Elisa Potenza, Cinzia Colella, Ezia Taveri, Rita Mevoli, Katia Parisi, Marusca De Castris,Giovanni Perugino

Gianfranco Caputo. Buona vita, ragazzi…alla prossima!

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author