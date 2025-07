Brindisi, reati contro la sicurezza aerea: a giudizio sette persone

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, Simone Orazio, ha disposto il rinvio a giudizio per sette persone fisiche e due società, imputate per associazione per delinquere finalizzata all’attentato alla sicurezza dei trasporti all’inquinamento ambientale, fino alla frode in commercio. Vittime dei presunti reati sarebbero due colossi dell’industria aeronautica: Leonardo S.p.A. – Divisione Aerostrutture e The Boeing Company (USA).

Il provvedimento è stato letto nel pomeriggio dell’1° luglio, nell’aula Metrangolo del Palazzo di giustizia di Brindisi. A giudizio andranno le società Processi Speciali S.r.l. e Manifacturing Process S.r.l., entrambe con sede a Brindisi, insieme ai rispettivi rappresentanti e dipendenti: Vincenzo Ingrosso, 78 anni, e i suoi tre figli Antonio (53), Alberto (38) e Alessandro (47), tutti residenti a Brindisi; Domenico Salamino, 45 anni, di San Vito dei Normanni; Salvatore D’Isanto, 42 anni, e Sirio Virgilio Zecchini, 37 anni, entrambi di Brindisi.

Il pubblico ministero Giuseppe De Nozza ha respinto stamane, nella sua replica, le eccezioni sollevate dalle difese, confermando la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

La prima udienza dibattimentale è fissata per il 16 febbraio 2026, davanti al quarto collegio della sezione penale presieduto dal giudice Ambrogio Colombo.

