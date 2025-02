Brindisi, Ragno: “Dovevamo chiudere prima il match”

Nonostante il doppio vantaggio, il Brindisi strappa un solo punto nello scontro salvezza contro il Costa d’Amalfi, in una gara condita anche da polemiche per l’arbitraggio. Questa l’analisi di Nicola Ragno, tecnico degli adriatici, ai microfoni di Antenna Sud: “Un pareggio che sa di sconfitta per come è avvenuto. L’arbitro ha detto di essere andato a confusione e questo dice tutto sull’andamento della gara. Dopo il 2-1 abbiamo ricevuto due o tre punizione al limite che non c’erano. Il rigore è stato gratuito, non si sono lamentati nemmeno i giocatori del Costa d’Amalfi. Sul 2-2, sulla maglia tirata ad Incerti doveva usare lo stesso metro usato nel rigore assegnato agli avversari. Noi andiamo avanti fino all’ultima giornata, ci sono ancora 30 punti a disposizione e cercheremo di arrivare ai playout. Ci crediamo, ora affronteremo due gare in casa da cui cercheremo di trarre il massimo. Dovevamo chiudere la gara”.

