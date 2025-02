Brindisi, Ragno: “Playout obiettivo minimo. Col Casarano dobbiamo dare qualcosa in più”

L’allenatore del Brindisi, Nicola Ragno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Antenna Sud durante la trasmissione LuNeDì Puglia. Di seguito, le sue parole.

Sul campionato: “Ci siamo buttati in questa avventura e adesso stiamo cercando di fare questo miracolo calcistico, almeno per arrivare ai playout, che sarebbe per noi un grandissimo risultato. E’ difficilissimo a livello mentale gestire ogni santissimo giorno, è dura. Siamo lì, stiamo attraversando un buon periodo e speriamo di fare ancora punti perché ce ne servono ancora tanti. I play-out è il nostro obiettivo minimo. E’ un percorso che dipende da noi e anche le altre”.

Sul Casarano: “Ieri nel pullman, al ritorno, stavamo già studiando il Casarano, che è una squadra che non ha niente a che vedere con questo campionato. I rossazzurri e l’Andria sono le squadre che hanno investito più degli altri e hanno giocatori, presi singolarmente, forti. Che possono risolvere la partita. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più e vincere i duelli, soprattutto perché c’è tantissima qualità”.

