Brindisi, Ragno: ‘Costretti sempre a vincere ma resto fiducioso’

L’allenatore del Brindisi Nicola Ragno ad Antenna Sud dopo la gara col Casarano terminata 0-2: “Se guardiamo la rosa del Casarano faccio fatica a trovare un giocatore che non sia un campione. Non puoi concedere nulla, e appena abbiamo sbagliato qualcosa ci hanno punito. La partita era stata equilibrata fino a quel momento. Ce la siamo giocata ad armi pari, sapevamo che erano molto più forti ma abbiamo concesso poco. Oltre la traversa di Malcore fino al loro primo gol non abbiamo concesso nulla. Non possiamo gestire nessuna partita, siamo condizionati dalla penalizzazione. A volte sei costretto ad andare in avanti nonostante, in una situazione normale, tu andrebbe bene il pareggio. Resta la consapevolezza dei mezzi che abbiamo, faremo quanti più punti possibile”

