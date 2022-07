BRINDISI – Ragazzo disabile in carrozzina è caduto dal marciapiede di viale Palmiro Togliatti e finisce al pronto soccorso. E’ successo il 24 giugno a Brindisi nei pressi del centro commerciale Brin Park. Percorrendo la strada su un marciapiede abbastanza lungo per Davide, il ragazzo in carrozzina, quando alla fine dello stesso ha trovato una spiacevole sorpresa scomparendo che mancava lo scivolo per scendere. Davide nel tentativo di attraversare la strada si è ritrovato sulla strada catapultato dalla sua carrozzina venendo soccorso alla prontezza di un automobilista che con la sua vettura ha fatto da argine al ragazzo. Davide ha voluto raccontare questa disavventura con lo scopo di mettere in evidenza il problema delle barriere architettoniche nella città di Brindisi