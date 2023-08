Una tranquilla sera di agosto, due ragazzi come tanti, due cugini di soli 17 anni attendono l’autobus presso la fermata di via Appia nei pressi del parco Cesare Braico, in attesa di rientrare a casa dopo una passeggiata, a loro si sarebbero avvicinati quattro ragazzi con almeno due di essi che avrebbero colpito con calci e pugni di due cugini. L’aggressione ai danni di due giovani sarebbe avvenuta nella giornata di mercoledì 23 agosto intorno alle 21.30. A dare l’allarme alcuni dipendenti del supermercato ubicato di fronte all’ingresso del parco che sono intervenuti in aiuto delle vittime e hanno allertato i soccorritori. Sul posto si sono recate un paio di ambulanze con personale del 118 e i carabinieri della locale compagnia. I militari sono al lavoro per identificare i responsabili dell’aggressione. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere della zona. Uno dei due ragazzi colpiti, da quanto si apprende, sarebbe già stato vittima da alcuni mesi di atti di bullismo. Entrambi i diciassettenni sono stati trasportati in codice arancione presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi a causa delle ferite e per uno dei ragazzi è stato necessario anche il trasferimento presso l’ospedale di Bari a causa dei traumi subiti al volto.

