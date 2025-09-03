3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, Rachiero: ‘Ritardi in gestioni fondi per Università e Cis’

Fabrizio Caianiello 3 Settembre 2025
centered image

È caos totale sul nascente Polo Universitario di Brindisi. Dalle opposizioni gravi accuse alla giunta Marchionna: ‘lavori in ritardo e ridimensionamento del progetto, a rischio i finanziamenti’.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ostuni, raid vandalico sulla nave dei lavori di dragaggio

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Brindisi, ex delegazione comunale nel degrado ma non si può entrare: sono sparite le chiavi

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine

3 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Gioielleria assaltata a Ostuni, ladri in fuga dopo inseguimento

3 Settembre 2025 Anna Saponaro

San Vito dei N.nni: garage in fiamme, ingenti i danni

3 Settembre 2025 Anna Saponaro

Furti nelle abitazioni del Brindisino: sette arresti dei carabinieri

3 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

potrebbe interessarti anche

Ostuni, raid vandalico sulla nave dei lavori di dragaggio

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Brindisi, Rachiero: ‘Ritardi in gestioni fondi per Università e Cis’

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Modugno, lo spot per la differenziata è da “libidine”

3 Settembre 2025 Antonio Bucci