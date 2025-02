Brindisi, raccolta sangue in memoria della dottoressa Quarta

BRINDISI – Una giornata di emozione e solidarietà ha segnato il 13 febbraio 2025 all’ospedale Perrino di Brindisi, dove si è svolta una raccolta straordinaria di sangue in memoria della dottoressa Antonella Quarta. Ematologa di grande umanità, ha guidato con dedizione il centro di microcitemia fino alla sua prematura scomparsa nel 2021.

Nel reparto in cui ha lasciato un segno indelebile, colleghi, pazienti e cittadini si sono uniti nel ricordo, con un gesto di altruismo che ha visto la partecipazione di 40 donatori. “Antonella era come una madre per i pazienti microcitemici”, ha ricordato uno dei presenti.

Tra commozione e testimonianze di stima, è emerso il valore di una professionista capace di coniugare scienza ed empatia. “Non l’ho conosciuta personalmente, ma attraverso i racconti di chi le è stato accanto ho compreso quanto fosse speciale”, ha dichiarato un medico.

Il ricordo di Antonella Quarta continua a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta e nelle iniziative che ne onorano l’impegno. “Spero che questo sia un messaggio d’amore e di donazione”, ha detto un’organizzatrice dell’evento, ringraziando tutti i partecipanti.

