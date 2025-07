Brindisi, raccolta firme per nuova legge su consorzi bonifica

Una raccolta firme per sostenere una proposta di legge sui consorzi di bonifica è stata promossa dal comitato Voce Comune, con l’adesione di Francesco Saponaro, segretario provinciale di IO SUD Brindisi, e di Alessandro Formosi, dirigente dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – sezione provinciale di Brindisi – recentemente nominato anche segretario cittadino di IO SUD.

L’iniziativa punta a contrastare quella che i promotori definiscono “una vera e propria vessazione ai danni dei cittadini” perpetrata nel silenzio generale attraverso l’imposizione dei contributi consortili. La raccolta firme si propone di sostenere una proposta di legge intitolata “Modifiche delle norme del processo tributario” (Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni), che riguarda le controversie relative ai contributi di bonifica. L’obiettivo dichiarato è consentire una difesa più efficace dei cittadini consorziati, nel rispetto dell’articolo 24 della Costituzione.

L’appuntamento per la raccolta firme è fissato per mercoledì 16 luglio, dalle 17:00 alle 19:00, nella sede ANMIC di Brindisi, in via Sicilia n. 40.

I promotori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per dare forza a quella che definiscono una “battaglia di giustizia, equità e buon senso”, lanciando l’appello: “Unisciti a noi, firma anche tu”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author