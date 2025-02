Brindisi, raccolta firme della Lega a sostegno delle forze dell’ordine

Continua l’iniziativa della Lega a livello nazionale per raccogliere firme in sostegno delle forze dell’ordine. Ecco quindi che anche in Provincia di Brindisi tornano i gazebo di ‘Difendiamo chi difende gli italiani’, volti a promuovere in un prossimo disegno di legge sulla sicurezza alcune novità che tutelerebbero gli operatori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author