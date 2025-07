Brindisi, quattro assolti dal reato di spaccio di droga

Tre assoluzioni perché “il fatto non sussiste” e una “per non aver commesso il fatto”. Questa la decisione del Giudice del Tribunale di Brindisi, Anna Guidone, che nei giorni scorsi ha emesso il dispositivo. I quattro erano imputati per un presunto spaccio di droga ed erano stati coinvolti nel blitz scattato nel settembre del 2022, dopo inchiesta condotta dal commissariato di Mesagne e dalla Squadra Mobile di Brindisi.

Dopo diversi anni, dunque, finisce l’incubo per Cosimo Francesco Palazzo, Fernando Francesco Rogoli, Michele De Luca (assolti perché il fatto non sussiste) ed Elisabetta De Pace, quest’ultima per non aver commesso il fatto, gli unici ad aver optato per il rito ordinario. Nel dicembre del 2022 erano state emesse le sentenze di condanna nei confronti di altri 10 imputati, per un massimo di 7 anni, i quali avevano beneficiato del rito abbreviato.

