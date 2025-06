Brindisi, quasi fatta per il nuovo direttore sportivo

Il Brindisi sarebbe ad un passo dalla chiusura per il nuovo direttore sportivo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club avrebbe raggiunto l’accordo con il 50enne Emanuele Righi, reduce dall’esperienza all’Ascoli. In passato, ha ricoperto il ruolo di diesse in piazze blasonate come Nocerina, Spal, Imolese, Giugliano, Savoia e Mantova.