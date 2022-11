Condividi su...

BRINDISI – Mancanza di un progetto sulla mobilità urbana per la città di Brindisi, così il consigliere comunale di opposizione Gianluca Quarta che esprime forti perplessità sui lavori attualmente in corso per la realizzazione di una pista ciclabile presso viale Aldo Moro nel quartiere commenda in assenza però di un Piano urbano della mobilità sostenibile non ancora adottato dall’amministrazione comunale. Un tema importante per un arteria particolarmente trafficata specialmente nelle ore mattutine. A questo si aggiunge una richiesta di informazioni sul mancato avvio dei lavori riguardante via porta Lecce.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts