Brindisi, pugno in faccia a OSS: ancora violenza al Perrino

Un operatore socio-sanitario in servizio al reparto di Psichiatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi è stato aggredito nella notte da un paziente ricoverato. L’uomo è stato colpito con un pugno al volto ed è stato successivamente medicato al pronto soccorso.

A rendere noto l’episodio è Gianluca Facecchia, segretario generale della Uil Fpl Brindisi, che ha colto l’occasione per tornare a segnalare la situazione di criticità sul fronte della sicurezza all’interno del reparto.

“Abbiamo più volte segnalato, sia verbalmente che con comunicazioni scritte, le condizioni in cui opera il personale del reparto – dichiara Facecchia -. In passato ci è stata prospettata la possibilità di convocare riunioni monotematiche sul tema della tutela del personale, ma a oggi non risulta sia stato attivato alcun protocollo specifico per prevenire situazioni di pericolo simili”.

Il rappresentante sindacale ha ribadito la necessità di intervenire con urgenza, chiedendo “un incremento delle misure di sicurezza e il rafforzamento dell’organico in proporzione al numero dei pazienti ricoverati”.

Facecchia ha quindi sollecitato l’attivazione immediata di un tavolo monotematico, con l’obiettivo di “definire ogni azione utile a garantire l’incolumità degli operatori della Asl di Brindisi, alla luce delle numerose aggressioni che continuano a verificarsi non solo in psichiatria, ma anche in altri reparti e servizi”.

