Brindisi, protocollo tra prefettura e federazione tabaccai

Sottoscritto in Prefettura a Brindisi il Protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Tabaccai alla presenza dei rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio. Una firma che concluse un percorso portato avanti dalla prefettura con le associazioni di categoria a tutela della sicurezza dei cittadini e degli esercenti in un periodo come quello natalizio che punta sempre ad un aumento dell’attenzione nei confronti dei rischi predatori per le attività commerciali di tutti i settori.