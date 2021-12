Brindisi, protesta ausiliari licenziati

Assemblea Pubblica indettetta insieme all’apertura dello stato di agitazione dalla UIL Funzione Pubblica presso la sede della direzione generale dell’Asl dopo le richieste d’incontro avanzate per il reintegro delle unità lavorative licenziati prima della scadenza naturale del contratto di lavoro prevista il 31 dicembre e non passate nel nuovo servizio di pulimento. La notizia della richiesta di nuove assunzioni ha portato alla protesta con la richiesta del reintegro e l’inserimento di questi operatori nei primi posti dalla platea storica dalla quale attingere per le assunzioni.