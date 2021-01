Brindisi | Promozione per poliziotto eroe

Nel maggio del 2016, dopo aver fermato e arrestato un pregiudicato, mettendo a repentaglio la sua stessa vita, fu premiato dal Questore di Brindisi che, oltre all’encomio, proponeva la promozione per il poliziotto eroe. Eppure, di fronte al muro eretto dal Ministero dell’Interno, un Assistente Capo della Polizia messapica ha dovuto rivolgersi al Tar che, alla fine, ha dato ragione al ricorrente.



L’agente, quel giorno, insieme ai colleghi, si mise all’inseguimento di un’auto guidata da criminale. Dopo aver rallentato il traffico e fermato il veicolo, il poliziotto fu prima investito dal pregiudicato, per poi risalire sulla sua volante e, ancora una volta, fermare l’auto in fuga e arrestare il conducente. Da qui la richiesta di promozione formulata dal Questore e, in seguito, il diniego del Ministero. Il Tar di Lecce ha però dato ragione al poliziotto, che aveva impugnato la decisione del Viminale.



Per i giudici, il poliziotto, assistito dall’avvocato Pietro Quinto, ebbe un merito straordinario in quella vicenda, mettendo a repentaglio la sua vita. Un merito riconosciuto dal questore, e poi sottovalutato dal Ministero. Il poliziotto, lo ha stabilito il Tribunale Regionale di Lecce accogliendo il ricorso, merita quella promozione.