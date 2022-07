BRINDISI – Dopo Matteo Farina di chiude un nuovo processo diocesano per la beatificazione e la canonizzazione della serva di Dio Antonia Cosima Guadalupi della Antonietta consacrata di vita secolare nell’istituto Maria SS. Annunziata associato alla società San Paolo. I tre plichi con tutti i documenti contenuti gli atti del processo sulla vita, le virtù e la fama di santità della serva di Dio Antonietta Guadalupi sono stati sigillati dall’arcivescovo Domenico Caliandro per essere inviati in Vaticano alla Congregazione della cause dei santi. Un momento di gioia doppia per il postulatore Don Domenico Soliman da pochi giorni eletto nuovo superiore della società San Paolo.