Brindisi: presunta attività di spaccio, due arresti

BRINDISI- La Polizia di Stato, nell’ambito di controlli disposti dal questore Giampietro Lionetti, ha arrestato a Brindisi due giovani, uno del ’98 e l’altro del ’97, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Il personale della Squadra Mobile, con la collaborazione di un’Unità Cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi, nel corso di due perquisizioni domiciliari effettuate presso le abitazioni dei giovani, dove era stato riscontrato un continuo via vai di soggetti che lasciava presumere lo svolgimento di attività illecite, ha rinvenuto presso l’abitazione del giovane del ‘98, circa 23 grammi di hashish, già confezionata in singole dosi, e presso il ragazzo del ‘97, circa 47 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e denaro contante pari a 775 euro in banconote da piccolo taglio. In assenza di particolari esigenze cautelari, per i due giovani è stata disposta la rimessione in libertà, in attesa della convalida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author