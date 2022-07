Accordo raggiunto e contratto firmato. Il Brindisi ha reso noto di aver tesserato l’attaccante romeno Bogdan Stauciuc. Il classe 2002 arriva dal Castellaneta dopo la più che convincente stagione disputata fra le fila della Virtus Matino. Sebbene non sia riuscito ad evitare la retrocessione dei salentini, Staiciuc si è reso protagonista con tre gol e quattro assist in 18 presenze. Il centravanti scuola Torino tornerà dunque nel girone H di Serie D, questa volta fra le fila del Brindisi, che prosegue il proprio martellante lavoro di scouting sui giovani prospetti. È infatti in chiusura anche un altro giovanissimo: il classe 2004 Salvatore Santochirico, 18enne materano in arrivo dalla Carrarese. Il terzino ex Seravezza verrà ufficializzato nelle prossime ore. Santochirico e Stauciuc sono solo due degli under seguiti con attenzione dagli adriatici, che a breve chiuderanno anche per i giovani Oliveto e Vismara. Si sondano però anche i profili over, nel dettaglio quelli di Vittorio Favo e Simone D’Anna. In altre parole, si lavora su svariati fronti, con Danucci e Arigliano che sembrano avere le idee piuttosto chiare sul dafarsi.