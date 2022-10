BRINDISI – Una preziosa raccolta di materiali prodotti durante l’esperienza scuola genitori, realizzata in diversi Istituti scolastici della provincia di Brindisi dalle pedagogiste cliniche Elvira D’Alò e Antonella Mastro e racchiusa nel libro “Da grande…vorrei fare il genitore” edito Icaro. Una disamina di studiosi, non solo pedagogisti, che offrono vari contributi per guardare il complesso quadro della famiglia. Un tema di grande interesse e attualità come dimostrato dalla numerosa partecipazione alla presentazione del testo.