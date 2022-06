BRINDISI – Lavoro, Inclusione, Formazione per minori autori di reato. È questo il progetto L.In.F.A selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e vincitore del bando “Cambio Rotta” presentato a Brindisi presso palazzo Guerrieri dove sono state illustrate le attività previste dal progetto, già in corso o in fase di attivazione, che vedono impegnati minori autori di reato al fine di costruire un sistema di (re)inclusione attraverso percorsi legati alla relazione minore-cavallo e alla creazione di un apiario sociale. Capofila dell’iniziativa l’ASD Acqua2O.