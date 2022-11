Condividi su...

BRINDISI – Presentati ufficialmente i dettagli della XIII Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” a Brindisi, un evento tradizionale per il territorio brindisino e non solo con adesioni e partecipazioni che ogni arrivano da tutta Italia ed anche dall’estero. L’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà organizzata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso. Sarà un progetto della cooperativa Eridano a ricevere il ricavato raccolto per la manifestazione. Iscrizione aperte dal primo dicembre, tuffo presso la classica conca un mese dopo anche quest’anno in diretta su Antenna Sud che si conferma media partner dell’evento.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts