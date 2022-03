BRINDISI – Cattolici e ortodossi uniti in un momento di preghiera per la pace. I rappresentanti delle due confessioni religiose si sono infatti ritrovati nei pressi del Calvario di Brindisi per la preghiamo dell’ora nova in questo periodo di quaresima

che ha visto il primo appuntamento esteso alla comunità ortodossa, che vive con maggiore vicinanze al popolo russo e ucraino questo difficile momento con un affidamento alla preghiera per il dono della pace.