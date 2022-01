Intenso lavoro coordinato dalla prefettura di Brindisi per il coordinamento della ricerca della donna scomparsa a Mesagne nei giorni scorsi. Un importante lavoro di cooperazione tra le forze dell’ordine con l’uso anche della tecnologia per il ritrovamento di persone scomparse con un nuovo protocollo approvato negli scorsi mesi e messo in atto per la prima volta in questa operazione conclusasi con un esito positivo.