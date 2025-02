Brindisi, potenziati Sanitaservice e ospedale Perrino: assunzioni e tecnologie

Giornata importante per la sanità brindisina con l’ufficializzazione del potenziamento della Sanitaservice e dell’ospedale Perrino. Tra le novità principali, l’introduzione di nuove apparecchiature di medicina nucleare e radioterapia e un significativo incremento occupazionale.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza di garantire ai lavoratori condizioni stabili e ai cittadini servizi sempre più efficienti. “La responsabilità verso i cittadini deve guidare le nostre azioni”, ha dichiarato.

L’incontro ha visto la firma di 43 contratti per ausiliari e 17 per amministrativi di Sanitaservice, la stabilizzazione di 271 soccorritori del 118 con contratti full-time e l’aumento dell’orario di lavoro per 55 dipendenti. Presenti anche il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e l’amministratore unico di Sanitaservice.

Il consigliere regionale per la sanità, Tommaso Gioia, ha evidenziato l’importanza del progetto: “Garantire contratti di qualità ai lavoratori è essenziale per migliorare i servizi ai cittadini. Ogni professionista deve sentirsi parte di un sistema che tutela il diritto alla salute”. Gioia ha inoltre sottolineato il valore delle nuove apparecchiature: “Gli acceleratori lineari e i dispositivi di medicina nucleare migliorano le capacità diagnostiche e terapeutiche, rafforzando la lotta contro le malattie oncologiche”.

Durante la visita all’ospedale Perrino sono stati mostrati i progressi nella medicina nucleare, con strumentazioni all’avanguardia per un monitoraggio più preciso e meno invasivo delle patologie oncologiche.

Concludendo, Emiliano ha ribadito l’impegno della Regione nel miglioramento costante del sistema sanitario: “Siamo sulla strada giusta e continueremo a lavorare per garantire ai pugliesi un servizio efficiente e di qualità”.

