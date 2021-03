Brindisi | Porto, sì del Mibact a vasca di colmata

Il Ministero per i Beni Culturali ha rilasciato parere favorevole nell’ambito del procedimento VIA riguardante la realizzazione di una vasca di colmata nel porto di Brindisi. Una decisione che Forza Italia accoglie con soddisfazione e ottimismo.



“E’ una decisione estremamente importante – afferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (FI) in quanto finalmente si compie un passo in avanti verso la realizzazione di opere infrastrutturali nel porto di Brindisi che consentiranno una maggiore competitività sui mercati internazionali per i traffici di passeggeri e merci. Il parere del Mibact dimostra, tra l’altro, che si tratta di un’opera non impattante e decisamente utile per lo sviluppo della portualità brindisina. Purtroppo anche questa volta si è perso tanto tempo prezioso, ma con la giusta attenzione del Governo nazionale per Brindisi si potrà recuperare, imprimendo la necessaria accelerata. Adesso, però, è necessario che si marci tutti nella stessa direzione, riannodando il dialogo anche tra amministrazioni locali e rappresentanze parlamentare e regionale per non perdere altre occasioni di sviluppo. Attardarsi ulteriormente, infatti, servirebbe solo a penalizzare ancora di più l’economia portuale brindisina”.