27 Agosto 2025

Brindisi: porticciolo- centro, un collegamento da ripristinare

Anna Saponaro 26 Agosto 2025
centered image

BRINDISI- È un progetto sperimentale che ha avuto esito positivo ma, per mancanza di fondi, al collegamento via mare tra il porticciolo turistico Marina di Brindisi e il centro cittadino, nell’estate che volge al termine, non è stata data continuità.

 

Anna Saponaro

centered image

