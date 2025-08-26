Brindisi: porticciolo- centro, un collegamento da ripristinare

BRINDISI- È un progetto sperimentale che ha avuto esito positivo ma, per mancanza di fondi, al collegamento via mare tra il porticciolo turistico Marina di Brindisi e il centro cittadino, nell’estate che volge al termine, non è stata data continuità.
