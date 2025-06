Brindisi: poliziotti eroi, le parole del dirigente

BRINDISI- Nel giro di pochi giorni hanno salvato una persona da un incendio, sventato un suicidio e sono intervenuti nel corso di un incendio che avrebbe potuto causare disagi- a causa del fumo- agli automobilisti in transito in zona aeroporto. Ma gli agenti della Volanti della questuradi Brindisi, gli stessi che qualche mese fa avevano salvato un bimbo in via provinciale San Vito, non si sentono eroi come i cittadini li percepiscono, svolgono il proprio lavoro con professionalità e abnegazione. Le parole del commissario capo della Polizia di Stato, Eugenio Cantanna

