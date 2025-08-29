Brindisi, Polizia: Vincenzo Zingaro nuovo vicario del Questore

Cambio ai vertici della Polizia di Stato. Vincenzo Zingaro, già dirigente della Divisione PASI (Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione) della Questura di Brindisi, è stato nominato nuovo Vicario del Questore.

La carriera di Zingaro, 57 anni. ha visto tappe significative e ruoli di crescente responsabilità, fino a guidare la divisione PASI, struttura cardine nella gestione dei servizi amministrativi, delle licenze, dell’immigrazione e delle attività di prevenzione sul territorio.

Con il nuovo incarico, Zingaro affiancherà il Questore nella direzione e nel coordinamento delle attività della Questura di Brindisi, assumendo un ruolo di rilievo nella gestione della sicurezza pubblica e nel raccordo con le altre istituzioni.

Un passaggio che rappresenta un riconoscimento per l’esperienza maturata e che segna una nuova tappa nel percorso professionale del dirigente di Polizia.

