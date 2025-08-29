29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Vincenzo Zingaro (a sx) con il questore Aurelio Montaruli

Brindisi, Polizia: Vincenzo Zingaro nuovo vicario del Questore

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
centered image

Cambio ai vertici della Polizia di Stato. Vincenzo Zingaro, già dirigente della Divisione PASI (Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione) della Questura di Brindisi, è stato nominato nuovo Vicario del Questore.

La carriera di Zingaro, 57 anni. ha visto tappe significative e ruoli di crescente responsabilità, fino a guidare la divisione PASI, struttura cardine nella gestione dei servizi amministrativi, delle licenze, dell’immigrazione e delle attività di prevenzione sul territorio.

Con il nuovo incarico, Zingaro affiancherà il Questore nella direzione e nel coordinamento delle attività della Questura di Brindisi, assumendo un ruolo di rilievo nella gestione della sicurezza pubblica e nel raccordo con le altre istituzioni.

Un passaggio che rappresenta un riconoscimento per l’esperienza maturata e che segna una nuova tappa nel percorso professionale del dirigente di Polizia.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi: incendio nell’area di Saline Punta della Contessa

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Brindisi: centro presidiato dopo la rissa in piazza Cairoli

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Auto contro albero a Fasano: cinque persone incastrate tra le lamiere

29 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Torre Guaceto: contest fotografico “Tesori dell’Adriatico”

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Ex manicomio e ospedale di comunità: dubbi e certezze a Latiano

29 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Malamovida e lavoro nero: controlli della Finanza in Valle d’Itria

29 Agosto 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

C/C: Casarano travolto dal’Atalanta U23

29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

La Piazza, Donzelli: “Riforma per salvare l’immagine della Magistratura. Con il referendum finirà un trentennio di attrito”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo