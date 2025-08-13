13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, polizia locale pronta a controlli straordinari

Davide Cucinelli 13 Agosto 2025
centered image

In vista del lungo fine settimana di ferragosto la polizia locale di Brindisi è pronta a controlli straordinari in particolare sulla costa

About Author

Davide Cucinelli

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi, aggressione operaio Teknoser: indagini in corso vice

13 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Ferragosto, l’impegno della Polizia di Stato

13 Agosto 2025 Laura Milano

Pnrr, a Lombardia e Campania il 20% dei fondi. Alla Puglia 9,4 mld

13 Agosto 2025 Antonio Bucci
Mammamè Bisceglie

Sovrapprezzo per pizza a Bisceglie, il locale chiarisce: “Solo un errore di cassa”

13 Agosto 2025 Andrea Catino

Polizia di Stato al fianco dei cittadini in viaggio

13 Agosto 2025 Redazione

Dal Mimit fondi per fiere e mercati, Nocco: “Occasione per la Puglia”

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

polizia

Tessere di inclusione, disordini all’ufficio postale di piazza Umberto a Bari

13 Agosto 2025 Antonella Fazio

Brindisi, polizia locale pronta a controlli straordinari

13 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Petruzzelli, Porcelli e Palmi nel Consiglio d’indirizzo

13 Agosto 2025 Antonella Fazio

Brindisi, aggressione operaio Teknoser: indagini in corso vice

13 Agosto 2025 Davide Cucinelli