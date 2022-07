BRINDISI – Polemica sull’utilizzo del centro anziani del quartiere Bozzano a Brindisi, infammatasi negli ultimi giorni dopo la scelta di protestare da parte di alcuni cittadini che ne richiedono l’apertura in occasione dell’ultimo consiglio comunale e le prese di posizione da parte dell’opposizione a partire dal partito repubblicano che con una nota aveva sollecitato una risposta ed una soluzione da parte dell’amministrazione che aveva risposto con una nota dall’assessore ai servizi sociali Isabella Lettori che specificava che

gli spazi dati in uso al CSV – Centro Servizi al Volontariato ed alla Comunità di Sant’Egidio sono ubicati nell’area uffici e non interferiscono in alcun modo con quelli in cui si svolgono le attività del Centro Anziani. Garantendo la riapertura del Centro Anziani in tempi celeri e certi ponendo la data della seconda metà di settembre per la riapertura della sede del Centro Anziani che attualmente viene utilizzato dall’asl per la campagna vaccinale anti-Covid, che sta proseguendo con la somministrazione della quarta dose ai fragili e gli over 60 con numero però di poche unità giornaliere. Proprio la possibilità di una decisione da parte dell’asl brindisina come sottolineato da Fratelli d’Italia con il consigliere Oggiano citando con un virgolettato una dichiarazione del sindaco Rossi aveva rialimentato la polemica per una struttura comunale concessa in utilitto. Da fonti ufficiose l’asl conferma una interlocuzione con l’amministrazione comunale e la disponibilità a liberare rapidamente la struttura in caso di richiesta, così come sarebbe ugualmente pronta a un suo riposizionamento ovviamente in caso di una nuova situazione di emergenza o di una necessità di una ulteriore vaccinazione di massa invernale.