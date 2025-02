Brindisi, picchia moglie e figli per due anni: arrestato 42enne

Per due anni avrebbe picchiato la moglie, anche davanti ai figli, arrivando in alcuni casi a usare la cintura dei pantaloni. Le violenze domestiche, avvenute nel Brindisino, sono emerse dopo che il figlio più piccolo ha confidato tutto a un’insegnante. L’uomo, 42 anni, è stato arrestato dai carabinieri su ordine del gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura. È accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo le indagini, la sua aggressività si sarebbe estesa anche ai due figli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author