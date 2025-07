Brindisi: “Perrino senza aria condizionata, il caldo è soffocante”

La denuncia è della FP CGIL: «Situazione gravissima: pazienti abbandonati, reparti chiusi”

La FP CGIL di Brindisi ha nuovamente segnalato condizioni critiche all’interno dell’Ospedale Perrino, dovute all’interruzione di una seconda colonna di impianti di aria condizionata che ha interessato in particolare l’Unità Operativa di Ortopedia.

Secondo il sindacato, le alte temperature hanno reso inagibili diverse stanze di degenza dal primo al decimo piano dell’ala sovrastante il Pronto Soccorso, costringendo il primario e il coordinatore infermieristico a disporre la chiusura progressiva di tre ambienti.

Anche l’ambulatorio situato al primo piano e l’intera colonna di condizionamento risultano non funzionanti. Situazioni analoghe sono state riferite in altri reparti come la Stroke Unit, la Subintensiva di Neurologia e Pneumologia. Queste criticità mettono a rischio la qualità dell’assistenza e la dignità dei pazienti ricoverati, oltre a compromettere l’organizzazione del lavoro.

La FP CGIL ha espresso forte preoccupazione per l’assenza di un piano strutturato per la gestione estiva degli impianti da parte dell’ASL Brindisi, in un contesto di emergenza climatica prevedibile. Il sindacato sottolinea il paradosso di un presidio sanitario provinciale che non riesce a garantire nemmeno il funzionamento basilare degli impianti di climatizzazione, mentre altre strutture sanitarie della regione si dotano di nuove infrastrutture.

Il problema è stato più volte segnalato anche alle autorità competenti, tra cui i NAS, tramite comunicazioni formali inviate da Francesco Pollasto, coordinatore alla Sanità FP CGIL Brindisi, e da Valerio Aga, segretario aziendale FP CGIL.

Luciano Quarta, segretario generale della FP CGIL Brindisi, ha posto pubblicamente la domanda sulla posizione dell’ASL Brindisi e sulle misure che intendono adottare per tutelare pazienti, personale sanitario e utenti fragili che frequentano il Perrino.

La FP CGIL ha annunciato che non rimarrà in silenzio e avvierà una mobilitazione pubblica per dare voce agli operatori e ai cittadini, richiedendo interventi tempestivi e una gestione responsabile della struttura.

