Incidente stradale a Brindisi nei pressi della benzina Agip del quartiere bozzano con un auto coinvolta che avrebbe perso il controllo andando ad impattare all interno del distributore, finendo la corsa all interno della struttura. Alla guida un uomo, classe 1961, che risulta ferito e in stato confusionale. Sul posto il personale dei vvf impegnati a mettere in sicurezza l’auto bonificando l’impianto elettrico e del carburante per evitare eventuali inneschi alla vettura nonché pericolo per l’intera area coinvolta ed il personale del 118 e la polizia locale. Da quanto appreso l’auto avrebbe percorso la strada procedendo dal quartiere perrino e verso la fine del ponte avrebbe perso il controllo salendo sul muretto che divide le corsie invadendo poi il senso di marcia opposto ed entrando nella benzina, ancora da accettare le causa che hanno portato l’uomo a perdere il controllo della vettura

Davide Cucinelli