Brindisi, per l’attacco ecco Pablo Burzio

Pablo Burzio è un nuovo calciatore del Brindisi. Il club adriatico, infatti, ha annunciato l’arrivo dell’attaccante argentino. Classe 1992, Burizo è approdato in Italia nella stagione 2020/2021, vestendo la maglia del Lavello dopo le esperienze in patria, in Uruguay e in Ecuador. L’argentino ha indossato le casacche anche di Potenza (in Serie C), Casarano, Fidelis Andria e Termoli. Nell’ultima stagione, invece, ha militato nel Matera.

