Brindisi, per la difesa arriva l’ex Galatina Mancarella

Nuova ufficialità in casa Brindisi. In vista del prossimo campionato di Eccellenza, gli adriatici proseguono nell’allestimento della rosa per inseguire l’obiettivo del ritorno in Serie D. L’ultimo innesto, in ordine cronologico, è quello di Jacopo Mancarella, annunciato pochi minuti fa dal club pugliese. Il difensore classe ’96 è reduce dall’esperienza con la maglia del Galatina.

