Brindisi, per Di Piazza nuova offerta dalla Campania

Ancora poche ore e poi sarà calciomercato in Serie D. Nelle ultime ore c’è stato un notevole rilancio della Cavese per Matteo Di Piazza, in uscita dal Brindisi. A questo punto per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante sarà corsa a due dal momento che resta vivo anche l’interesse della Casertana. Di Piazza dovrebbe incontrare la Cavese lunedì prossimo.