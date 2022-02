BRINDISI – Muoversi in treno e in bus per raggiungere l’aeroporto e il porto di Brindisi in modo pratico e conveniente. Inaugurato il Brindisi Air&Port link il nuovo servizio di trasporto integrato treno +bus con un unico costo e nato dalla collaborazione tra Trenitalia e STP Brindisi, con il supporto della Regione Puglia – che offre alle persone la possibilità di lasciare l’auto a casa, garantendo i collegamenti tra stazione porto e aeroporto. Un segnale di una vocazione anche sempre più turistica di riferimento per il territorio brindisino.