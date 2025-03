Brindisi, “panino solidare” dopo atto intimidatorio

Un atto intimidatorio per colpire uno storico esercente brindisino e la risposta della comunità che non si fa attendere. Pietro Perchinenna, che venerdì 13 marzo ha trovato annerita dalle fiamme la saracinesca del suo negozio di alimentari, ha ricevuto l’abbraccio dei suoi concittadini, trovando così la forza per ripartire. Sabato mattina in tanti hanno fatto la fila per acquistare uno dei suoi golosi e pluripremiati panini. Un gesto simbolico, carico di significato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author