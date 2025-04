Brindisi, palo della luce su auto in transito

Paura per una coppia a bordo di una vettura a Brindisi che ha visto cadere un palo dell’illuminazione pubblica mentre era in transito presso via pelizza da Volpedo. La vettura, una BMW X3 grigia, è stata colpita dal lato passeggero danneggiando parte del parabrezza anteriore. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno alle due persone, un uomo e una donna, presenti in auto. Sul posto una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso. necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area in particolare isolare l’elettricità presente all’interno del palo. Il tratto di strada è stato interdetto al traffico fino agli interventi delle forze dell’ordine. Un campanello d’allarme però per un pericolo che avrebbe potuto conseguenze ben peggiori. Il faro si è staccato nell’impatto con l’asfalto finendo nei pressi del parcheggio del centro sportivo presente in zona.

