Brindisi, ottimi rapporti tra Italia e Albania: l’incontro

BRINDISI – Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto Luigi Carnevale ha ricevuto il Console Generale della Repubblica di Albania a Bari, Arjan Vasjari.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stato occasione per un proficuo dialogo in nome degli ottimi rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania, rafforzate dalla vicinanza geografica e ai legami storici e culturali.

Durante il colloquio, il Prefetto ha sottolineato l’importanza delle relazioni economiche e sociali strette tra il Paese balcanico e la provincia di Brindisi, evidenziando il contributo significativo della comunità albanese alla crescita e allo sviluppo del territorio brindisino, un esempio indiscutibile di integrazione e collaborazione.

