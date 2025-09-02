Brindisi, operazione antimafia, Siap: “Sotto pressione ma sempre presenti”

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.
potrebbe interessarti anche
Attesa finita: lo Juventus Club di Brindisi è pronto ad accogliere Trezeguet e Moggi
Guerra di mafia a Tuturano: la “miccia” Domus Caffè
Ostuni – Tommy Cash dice “OK” alla Città Bianca
Trasporti Brindisi, STP denuncia pagina Facebook falsa e ingannevole
Fermo esponenti Scu, Palmisano: “Grati a impegno Dda e forze dell’ordine”
Carovigno, grande successo per il concerto vocale e strumentale “Recital”