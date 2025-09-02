2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Brindisi, operazione antimafia, Siap: “Sotto pressione ma sempre presenti”

Cristina Cavallo 2 Settembre 2025
centered image

Brindisi, operazione antimafia, Siap:”sotto pressione ma sempre presenti.

About Author

Cristina Cavallo

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Attesa finita: lo Juventus Club di Brindisi è pronto ad accogliere Trezeguet e Moggi

2 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Guerra di mafia a Tuturano: la “miccia” Domus Caffè

2 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Ostuni – Tommy Cash dice “OK” alla Città Bianca

2 Settembre 2025 Claudia Turba

Trasporti Brindisi, STP denuncia pagina Facebook falsa e ingannevole

2 Settembre 2025 Redazione

Fermo esponenti Scu, Palmisano: “Grati a impegno Dda e forze dell’ordine”

1 Settembre 2025 Redazione

Carovigno, grande successo per il concerto vocale e strumentale “Recital”

1 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Serie C girone B: stangata sul Rimini: 11 punti di penalizzazione e ammenda

2 Settembre 2025 Flavio Insalata

Lecce, box di via Aldo Moro, da progetto per il mercato a simbolo di degrado

2 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

XIV Memorial Pentassuglia, Brindisi-Avellino: biglietti in vendita

2 Settembre 2025 Redazione

Lecce, diventa palcoscenico culturale: due eventi tra libri e musica

2 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo