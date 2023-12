BRINDISI – E’ quello il pozzo in cui furono gettati i resti di Salvatore Cairo, l’imprenditore scomparso il 6 maggio 2000 a Brindisi: nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre, i vigili del fuoco hanno recuperato frammenti di ossa (costole, una parte del bacino) e un paio di scarpe, probabilmente appartenenti alla vittima. All’imboccatura del pozzo situato in un casolare diroccato nelle campagne della zona industriale di Brindisi, in mattinata, era stato Enrico Morleo, accusato dell’omicidio, a condurre l’intera Corte d’Assise, il pm Milto De Nozza e la polizia. In un primo momento sul fondo non era stato trovato nulla, ma nelle ore successive dragando il fondo, i vigili del fuoco hanno rinvenuto le ossa. L’attività di monitoraggio prosegue.

