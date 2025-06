Brindisi, omicidi Cairo-Spada: a luglio processo d’Appello

Inizierà il 17 luglio, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Lecce, il processo di secondo grado per gli omicidi degli imprenditori brindisini Salvatore Cairo e Sergio Spada.

La prima udienza del processo di secondo grado è stata calendarizzata come da atto di citazione sottoscritto dalla presidente della Corte d’assise d’appello di Lecce, Teresa Liuni, notificato alle parti nei giorni scorsi.

I fratelli Cosimo ed Enrico Morleo, rispettivamente di 60 e 59 anni, sono stati condannati all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’assise del tribunale di Brindisi. La sentenza è stata emessa il 17 dicembre scorso, mentre le motivazioni sono state depositate nel mese di marzo.

