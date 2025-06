Brindisi: oltre 60 telecamere di videosorveglianza per la sicurezza della città

BRINDISI- Telecamere di videosorveglianza nel centro urbano, in periferia e nei parchi per rendere la città più sicura. Saranno 69 in tutto gli “occhi” che vigileranno sul traffico, sulla movida, nei luoghi di aggregazione e nei rondò di accesso al centro abitato. Un investimento di 500 mila euro. Le immagini saranno monitorate dalla sala operativa del Comando di polizia locale

