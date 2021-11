BRINDISI – Nuove norme ad integrazione del Codice della strada in vigore dal 10 novembre che introduce inasprimento delle multe per la sicurezza stradale come il casco il moto, per l’uso del cellulare alla guida e la gestione dei monopattini elettronici. Ma anche per chi sosta negli stalli dei disabili che dal primo di gennaio potranno sostare gratuitamente anche sulle strisce blu. Ad dare un giudizio sostanzialmente positivo ed a vigilare sulla corretta applicazione delle norme l’Adoc di Brindisi.