12 Agosto 2025

Brindisi, nuovo bando per vendita piscina comunale

Davide Cucinelli 12 Agosto 2025
centered image

Prova con un nuovo bando il comune di Brindisi per la vendita della piscina comunale del quartiere Sant’Elia

centered image

